Во Дворце культуры «Строитель» прошла торжественная церемония «Посвящение в кадеты и юные защитники правопорядка»

Раз в год педагоги и учащиеся 15 школы имени генерала Бородунова собираются во дворце культуры «Строитель». Повод самый что ни на есть торжественный – «Посвящение в кадеты и юные защитники правопорядка». На мероприятии, как водится, много гостей, партнеры, с кем давно и плодотворно сотрудничают – представители силовых ведомств, правоохранительного блока, ветеранских организаций. Этого события ждут, к нему готовятся заблаговременно. Стараются, чтобы все участники праздника прочувствовали всю торжественность и важность момента. Церемония «Посвящение в кадеты и юные защитники правопорядка» проходила уже в 14 раз. На нынешнем мероприятии 38 ребят, учащиеся 5-х и 10-х классов средней школы № 15 имени генерала Бородунова, произнесли слова клятвы. Это не просто слова, для кадетов это образ жизни, стимул быть примером для ровесников. Также мероприятие стало поводом отметить лучших педагогов и учащихся. Грамотами и благодарностями. Праздничную атмосферу гармонично дополняли яркие музыкальные номера.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ