Прямую телефонную линию и прием граждан по личным вопросам провел помощник Президента Беларуси — инспектор по Гомельской области Сергей Бартош

О том, что в Мозыре прямую телефонную линию и прием граждан по личным вопросам проведет помощник Президента Беларуси — инспектор по Гомельской области Сергей Бартош, было анонсировано заранее в средствах массовой информации. В заявленное время сразу же стали раздаваться многочисленные звонки. Вникнуть в суть проблемы, попытаться разобраться, чтобы впоследствии дать четкий ответ. Мозырян волновали вопросы благоустройства своих дворов, фермер не нашел взаимопонимание с администрацией по нюансам своей деятельности, мама студента жаловалась на бытовые условия в общежитии университета. Вторая часть мероприятия – это личный прием. Заранее записались 7 человек, причем, не только мозыряне. Со своими проблемами приехали жители Речицкого и Житковичского районов. Вопросы капремонта, трудоустройства, аренды, кто-то ведет многолетнюю войну с соседями и поэтому обращается во всевозможные инстанции. Высказаться и быть услышанным – цель такого рода встреч.

В целом, прием граждан по личным вопросам, который проводил помощник Президента Беларуси — инспектор по Гомельской области Сергей Бартош, получился эмоциональным, длился более 4 часов. По всем обращениям будет дан ответ.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ