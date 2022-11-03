«Молодые пацаны». Александр Солодуха зажег в Городском Дворце культуры

Самый большой оптимист белорусской эстрады Александр Солодуха с концертом приезжал в Мозырь. Зажигал артист на сцене Городского Дворца культуры. Заслуженный артист Беларуси презентовал мозырянам свою новую программу «Молодые пацаны».

Александр Солодуха один из немногих артистов Беларуси, который не нуждается в представлениях. С его творчеством знаком каждый житель, его песни поют в караоке, заказывают в поздравительных передачах и включают водители маршруток и такси. Его можно любить или нет. Равнодушно относиться к Солодухе невозможно. Живчик- оптимист, поющий исключительно вживую, зажигает свою публику с пол оборота. Так было и в Мозыре. Оригинальная программа, которая была представлена на суд мозырских слушателей, состояла как из новых композиций, так и старых хитов артиста. Мозыряне любят Александра Антоновича, преданные почитатели его таланта не могли пропустить его концерт. Зал городского Дворца культуры был полон. В зале преимущественно женщины и семейные пары. Неудивительно, ведь репертуар исключительно добрый, лирический. Душа, сердце, внутренний мир. Между рядов периодически витало чувство ревности. Во втором отделении своего полуторачасового концерта он спустился к зрителям и подобно миссии выбрал одну зрительницу, повел за собой на сцену. Наверняка, каждая в зале в душе завидовала той единственной, на которую пал перст главного оптимиста белорусской эстрады – Солодухи.

«Молодые пацаны» – 13 по счету альбом исполнителя. Число вроде несчастливое, но Александр не суеверен. Вначале может показаться, автор пытается переосмыслить свою жизнь, посвящает ее себе молодому и хочет исправить лирикой свою судьбу, но когда на сцену вышел дуэт «Элемент» в лице двух сыновей Солодухи, то сразу стало ясно, что альбом посвящен им и они его главное наследие. Александр и Антон не могут пока затмить своего отца, но у них все еще впереди.

Песни о простых людях, о простых радостях, о вещах понятных всем и каждому. Александр Антонович очень тонко подмечает своим творчеством, что жизнь не стоит на месте. Его главный девиз –

«Пел, пою и буду петь для вас, дорогие белорусы».

Светлана Грудько, Евгений Степанов. ТКМ