Денис Вакулик – блогер из Мозыря. В социальной сети TikTok у него уже больше 600 тысяч подписчиков

Ему 22 года. Он работает на швейной фабрике «Надэкс». А все свободное время посвящает онлайн-творчеству. Знакомьтесь – мозырянин Денис Вакулик, у которого больше 600 тысяч подписчиков в популярной социальной сети!

Денис Вакулик – блогер из Мозыря. Ему 22 года, работает на швейной фабрике «Надэкс». Но молодое поколение мозырян знает Дениса, как популярного блогера. В социальной сети TikTok у него уже больше 600 тысяч подписчиков!

Денис рассказывает, что снимать для ютуба начал еще в 10 классе. Аккаунт в TikTok завел 2,5 года назад. Развлекательные видео, челленджи, занимательные жизненные сценки. Год назад один из роликов, как говорится, «выстрелил»: пришли сразу 20 тысяч подписчиков. Аудитория TikTok сегодня – не только школьники. Это и так называемое поколение зумеров, и люди постарше. Лайком подписчики голосуют за юмор, позитив и мотивацию.

Уезжать из родного города парень не планирует. Мечтает своим примером показать молодежи, что рост и развитие не зависят от географического положения.

Аудитория в 600 тысяч подписчиков предполагает хорошие рекламные интеграции. В золотые горы Денис особо не верит, но открыт интересным предложениям. Кстати, эти летом Денис вошел в число победителей республиканского конкурса молодых журналистов. Тем, кто мечтает покорить интернет-олимп, Денис рекомендует не забывать, каждый блог – это работа. И успех приходит к тем, кто готов трудиться!

Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов. ТКМ