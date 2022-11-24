Последний рабочий день и заслуженные почести. Газорезчик Михаил Максимов

Ему под силу решить задачу со «звездочкой», а энергии могут позавидовать совсем юные ребята. В родном ремонтно-механическом производстве Михаила Максимова так и называют: «Наш энерджайзер». На самом предприятии – Мозырском НПЗ, — его профессия газорезчика, по праву, считается уникальной.

Наша съемочная группа Михаила Алексеевича застала в последний рабочий день. Уже сегодня он официально – на заслуженном отдыхе. Придя на завод молодым парнем, было чуть больше 20-ти лет, остался здесь на всю жизнь. Из почти 37-ми лет стажа на Мозырском НПЗ, почти четверть века проработал газорезчиком в РМП. Под чуткими руками Михаила Алексеевича рождались заготовки, из которых после делают запчасти для технологического и динамического оборудования. Идеально вырезать деталь Михаил Алексеевич может из металла любой толщины. Мастер своего дела, он одинаково уверенно берется и за лист толщиной 10 миллиметров и за 100-120! Своим ученикам всегда раскрывал маленькую тонкость: резак нужно настраивать на звук. В последний рабочий день коллеги тепло прощаются с Михаилом Алексеевичем. А ему сложно скрывать эмоции… Семейную династию нефтепереработчиков продолжит сын Михаила Алексеевича. А еще те самые почти полсотни ребят, которым он успел передать свои уникальные знания и опыт.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ