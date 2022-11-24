На базе Мозырской районной ветеринарной станции прошел День открытых дверей для старшеклассников

На базе Мозырской районной ветеринарной станции прошел своего рода День открытых дверей для выпускников школ. Инициатор – управление сельского хозяйства и продовольствия Мозырского райисполкома. Цель – мотивировать ребят на поступление в высшие и средние учреждения образования сельскохозяйственного профиля.

Наглядно показать, что входит в задачи работников Мозырской районной ветеринарной станции, познакомить со спецификой деятельности и мотивировать этим выпускников школ поступать в профильные высшие и средние учреждения образования. Это увлекательная работа, от которой во многом зависит в том числе и продовольственная безопасность. Здесь проверяют качество атмосферного воздуха, радиационный контроль, делают пробы кормов, которые попадают на стол, точнее в кормушки сельскохозяйственным животным, осуществляют контроль за качеством мяса, берут пробы крови, чтобы не допустить распространение опасных заболеваний, соответственно, избежать эпидемий. Юных участников Дня открытых дверей допустили туда, куда обычно посторонним вход воспрещен. Рассказ в доступной форме, подкрепляемый наглядным материалом — химические реакции, работа с микроскопом. В этом учреждении есть ветеринарный кабинет, куда мозыряне и жители региона привозят своих домашних питомцев за качественной медицинской помощью. К каждому четвероногому пациенту индивидуальный подход. Здесь оказываются услуги по акушерству, гинекологии, паразитологии, стоматологии, хирургии. Если человек может рассказать о характере и локации боли, то с животным ситуация иная. Чтобы стать хорошим ветврачом, нужен определенный набор личных качеств. Как пример – самый знаменитый мозырский Айболит – заведующий Мозырской городской ветеринарной станции Светлана Пархоменко.

Участников мероприятия было так много, чтобы их разбили на несколько параллельных групп. Среди тех, кто пришел на полезную экскурсию, учащиеся Козенской школы класса аграрной направленности. Инициатором этого профориентационного мероприятия выступило Управление сельского хозяйства и продовольствия Мозырского райисполкома. В завершении всех участников дня открытых дверей собрали в актовом зале, чтобы рассказать, какие есть в Беларуси специализированные высшие и средние учреждения образования, по каким профессиям идет подготовка и другие нюансы, актуальные для выпускников.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ