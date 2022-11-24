Госавтоинспекция очередной раз напоминает водителям правила поведения на заснеженных дорогах

Даже опытным водителям нужно время, чтобы привыкнуть к зимней дороге. Новичкам же только придется столкнуться с гололедом, заносами, многочисленным сугробами, да и в принципе, со сложными погодными условиями. Поэтому, госавтоинспекция очередной раз напоминает правила, благодаря которым движение по заснеженным дорогам можно сделать куда безопаснее. Самое главное для этого периода – обязательно использовать зимние шины на своих транспортных средствах. При этом важно помнить, что при установке сменной резины, в обязательном порядке нужно проверять развал-схождение колес и балансировку на соответствие нормам, чтобы избежать преждевременного износа шин и неустойчивого поведения автомобиля на дороге. Еще одно немаловажное правило – убедитесь, что состояние аккумуляторной батареи в норме, ведь не секрет, что при низких температурах ее емкость снижается, а зимой характерен затрудненный запуск двигателя. Если же ваш автомобиль на проезжей части начало заносить, не выключая сцепления, поверните руль в сторону заноса и, плавно притормаживая, стабилизируйте транспортное средство. Скорость в это время снижается с помощью понижающей передачи. На заснеженной дороге стоит быть готовым к ошибкам других водителей или экстренному торможению, поэтому старайтесь выбрать такое положение, чтобы на близком расстоянии слева и справа от вас не было соседних машин.