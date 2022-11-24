Чистые, юные и очень талантливые. Детский день «Осеннего аккорда-2022»

Чистые, юные и очень талантливые. Вчера на суд зрителей свои таланты представили самые маленькие исполнители. Детский день «Осеннего аккорда» был одним из самых ярких в фестивальной программе.

В эпицентре творческого праздника — Дворца культуры нефтепереработчиков, — в эти холодные ноябрьские дни, — многолюдно, тепло и, по-семейному, уютно. Ведь на детском концерте по-другому и быть не может. Во второй день фестиваля-конкурса «Осенний аккорд» на сцену выходят юные певцы и танцоры. Для многих – это первый большой концерт.

Но волнение присутствует только за кулисами. С первых секунд на сцене юные таланты уверено дают понять, кто здесь настоящая звезда! Каждое выступление – настоящая мини-постановка, в которой продумано всё до мелочей: декорации, свет, визуальное сопровождение на сценическом экране и, конечно, образ в деталях.

Модная девочка Злата и ее «Красная помада» сорвали овации зрительного зала. Впрочем, громкие аплодисменты в этот вечер не прекращались. Ведь самые благодарные зрители – это мамы и папы, бабушки и дедушки. Мужчины на этом концерте не стеснялись дарить цветы: папины принцессы покидали сцену с красивейшими букетами.

Талант технологов, лаборантов и операторов сложных установок нашел свое продолжение в самом светлом и добром в жизни – в детях. Возраст участников – от 6 до 17 лет. Многие участники нынешнего фестиваля уже знакомы с его особенностями и закулисьем, участвуют не в первый раз и чувствуют себя вполне уверенно.

Хорошее настроение до выступления помогает наслаждаться успехом после! Главная отличительная особенность этой конкурсной части «Осеннего аккорда» — отсутствие победителей и побежденных. Свою награду за самоотверженные подготовку и труд получает каждый молодой артист. Сегодня детский «Осенний аккорд-2022» — это почти история. Почти – потому что в вечером в пятницу станут известны имена дипломантов фестиваля и обладателя одной из главных наград – приза зрительских симпатий.

Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов. ТКМ