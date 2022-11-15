«Перекресток!» и «Уступи дорогу пешеходу». Сразу две профилактические акции проводят инспекторы ГАИ в эти дни на дорогах Мозырщины и соседних, Ельского и Наровлянского районов

На территории Мозырского, Ельского, Наровлянского районов Межрайонным отделом ГАИ ОВД Мозырского райисполкома с 14 по 18 ноября 2022 года проводятся профилактические мероприятия «Перекресток!» и «Уступи дорогу пешеходу». Согласно ч. 8 ст. 18.13 КоАП РБ за нарушение правил маневрирования либо проезда перекрестков предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа в размере от 1 до 5 базовых величин, те же действия, повлекшие создание аварийной обстановки, влекут наложение штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до 2 лет или без лишения. На нерегулируемых пешеходных переходах водитель транспортного средства обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть.