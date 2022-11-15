Сотрудники Мозырского зонального центра гигиены и эпидемиологии на своем примере показали значимость вакцинации против вирусов гриппа

Ежегодный сезон эпидемии гриппа начинается с ноябрьских холодов. Множество людей в этот период начинают испытывать боль в горле, заложенность носа, поднимается температура и возникает слабость в теле. Сотрудники мозырского зонального центра гигиены и эпидемиологии в силу профессии знают, как важна вакцинация. Они первыми прививались от коронавируса, обезопасить себя решили и от гриппа. На базе учреждения временно организовали прививочный пункт. В начале, как и полагается, обязательный осмотр врача-терапевта.

Для того, чтобы в организме сформировался защитный уровень антител против вирусов гриппа, требуется 2-3 недели. Это обеспечит защиту от заболевания на 6-12 месяцев. В центре напоминают, что вакцина – это простой и эффективный способ защитить себя от инфекции.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Приписнов. ТКМ