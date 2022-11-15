Лобовое столкновение двух «Фольксваген Пассатов» в Калинковичах

В Калинковичах 55летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат двигался на 176 км автодороги М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». В какой-то момент он выехал на встречную полосу, где и совершил лобовое столкновение с автомобилем аналогичной марки, которым управлял 58летний водитель. В результате дорожной аварии несовершеннолетняя девочка-пассажир автомобиля, который выехал на полосу встречного движения, получила травмы. Она была госпитализирована в травматологическое отделение Калинковичской больницы.