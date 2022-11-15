Три мозырских руководителя сельхозпредприятий удостоены государственных наград

Вчера, 14 ноября, накануне дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ о присуждении госнаград. Госнаград удостоены 78 представителей организаций, предприятий и профильных образовательных учреждений АПК.

Государственных наград удостоены 78 представителей организаций, предприятий и профильных образовательных учреждений агропромышленного комплекса. Ордена, медали и почетные звания им присуждены за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в развитие АПК, достижение высоких производственных показателей. Соответствующий Указ № 404 подписал 14 ноября Президент Беларуси Александр Лукашенко. В числе награжденных орденом Почета – директор совхоз-комбината «Заря» Олег Слинько. Медалью «За трудовые заслуги» награжден директор Слободского имени Ленина Юрий Боженков. Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь» присвоено шестерым сотрудникам предприятий АПК, в числе которых Николай Рубаха, директор экспериментальной базы «Криничная». Благодарность Президента Беларуси объявлена 11 работникам предприятий промышленности и Национального статистического комитета, а также коллективу ОАО «Мозырьсоль». Коллектив ОАО «Мозырьсоль» удостоен награды за многолетний плодотворный труд, значительные достижения в развитии перерабатывающей промышленности.