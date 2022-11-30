На улице Интернациональной сбили пешехода

Вчера, 29 ноября, примерно в 19.05 30-тилетний водитель, управляя автомобилем фольксваген-поло, двигался по улице Интернациональной в направлении улицы Ульяновской и совершил наезд на 37летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мужчина получил травмы. Он был госпитализирован в больницу.

ГАИ обращается к водителям! Вы обязаны предоставить преимущество пешеходам, которые переходят проезжую часть по регулируемому или нерегулируемому пешеходному переходу. Будьте очень внимательны и осторожны. Снижайте скорость при подъезде к данным участкам дорог! Пешеходам, в свою очередь, прежде чем перейти дорогу, необходимо посмотреть по сторонам и убедиться, что водители видят вас, останавливаются и предоставляют преимущество в движении. В темное время суток обязательно обозначайте себя световозвращающими элементами.