На контроле – своевременность выплаты заработной платы. Госконтроль проводит горячую телефонную линию

В рамках контроля за выполнением поручения Главы государства по обеспечению своевременной выплаты заработной платы Комитет государственного контроля Гомельской области 2 декабря 2022 г. проведет «горячую телефонную линию» с населением области. Во время ее проведения граждане с 11.00 до 13.00 по телефону 8-(0232)-23-83-87 могут сообщить о фактах нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы.

Поступившая на «горячую телефонную линию» информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования.