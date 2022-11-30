Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович провел прием граждан в Мозыре

В Мозырском райисполкоме прием граждан провел министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович. Записавшихся на прием мозырян волновали разные вопросы: от затянувшегося ремонта лестницы до самовольного захвата земельного участка. Евгений Мартинович обратился не только от своего имени, — он пришел выразить интерес своих соседей. Жильцы дома 26 по бульвару Страконицкий просят принять меры для организации безопасного движения во дворе. Жалуются и на аварийное состояние лестницы, по которой приходится ходить каждый день. Решение по этому вопросу приняли быстро: у районной службы ЖКХ ровно две недели, чтобы привести лестницу в порядок.

Следующая заявительница – соседка Евгений Георгиевича. Надежда Максимовна озвучила, в том числе, несогласие с уплотнением городской застройки: рядом с ее домом, на улице Котловца, строят многоэтажку. Позиция Руслана Пархамовича и зампреда Гомельского облисполкома Андрея Барановского по этому поводу однозначна: новое жилье в городе появляться будет! Но застройщикам стоить проработать вопрос улучшения среды для тех людей, чьи условия при уплотнении условно «ухудшаются».

Вопрос каждого из пяти заявителей был рассмотрен индивидуально и с привлечением к разговору всех заинтересованных. Для решения проблем мозырян озвучены четкие алгоритмы действия. И, что особенно важно, точные сроки.

Универсального совета для всех, кто стучится в двери с табличкой «Ведется личный прием», не существует. У каждого обратившегося — своя история, свое видение, свои пожелания и требования. Особенность этой формы работы чиновников — индивидуальный подход. Порой, выслушав человека и вникнув в ситуацию, удается расставить все точки над «i» и решить вопросы, которые считались проблемными долгое время. По итогам приема Руслан Пархамович дал свою оценку работе местных органов власти.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ