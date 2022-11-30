Баянист-виртуоз Юрий Шишкин дал концерт и мастер-класс в Мозырском музыкальном колледже

Юрий Шишкин — один из лучших баянистов современности. Он известен во всем мире своей блестящей техникой игры на баяне. В детстве мечтал стать художником, но мама (к слову, уроженка Гомельской области) видела в нем музыканта. Сегодня Юрий Шишкин живет в Ростове-на-Дону, дает около ста концертов в год, проводит мастер-классы. В Мозыре виртуоз-баянист выступил впервые.

Приезд известного музыканта в город над Припятью стал возможным, благодаря поддержке Посольства Российской Федерации в Беларуси. Юрий Шишкин дал также мастер-класс для белорусской творческой молодежи.

Сама идея этого российско-белорусского творческого диалога возникла летом этого года. Тогда в Мозырском музколледже побывал его выпускник – Александр Савченко. Сегодня он – Заслуженный работник культуры Российской Федерации, композитор, исполнитель, поэт, казак хуторского казачьего общества «Дивный».

Концерт Юрий Шишкина сломал стереотип игры на баяне. Многие произведения со сцены музколледжа прозвучали впервые в нашей стране. А уровень исполнения концертной программы стал той высочашей планкой, к которой будут стремиться молодые музыканты.

Общение с молодым поколением продолжилось во время мастер-класса. Юрий Васильевич учил молодых баянистов, в первую очередь, думать. И правильно расставлять музыкальные акценты.

Современные музыканты действительно сломали стереотип о том, что баян – это частушки и застольные пляски. На этом музыкальном инструменте можно сыграть серьезную классику. По словам Юрия Шишкина поднять уровень своего исполнительского мастерства можно! Но при одном важном условии: хорошему баянисту нужно играть каждый день по несколько часов.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ,