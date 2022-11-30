Каких подростковых преступлений стало больше в Гомельской области. Информацию озвучили на коллегии главного управления образования Гомельского облисполкома

За последние пять лет (с 2018 по 2022 годы) в Гомельской области увеличилось количество подростковых преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в составе организованных групп в роли так называемых спортиков. Эту информацию озвучили на коллегии главного управления образования Гомельского облисполкома, где рассмотрели профилактику противоправной, деструктивной деятельности подростков, а также гибели детей от внешних причин. Анализ числа преступлений, совершенных детьми и подростками региона с 2018 по 2022 год, показал: в целом оно остается достаточно высоким. Так, если в 2018 году было 280 преступлений, в 2021-м — 306, в этом году уже 217. Однако есть определенные изменения по видам преступлений. Так, значительно увеличилось количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (с 9 в 2018-м до 24 за 10 месяцев этого года). Стало больше и преступлений подростков в составе организованных групп в роли так называемых «спортиков». Особую обеспокоенность вызывает жестокость молодых людей при подобных противоправных действиях, которые они совершают за денежное вознаграждение. Выросло и число мошенничеств, в том числе связанных с использованием информационных технологий. Стабильно высокой остается цифра преступлений по угону транспорта. В то же время сократилось количество краж, хулиганств, грабежей. За последние три года отсутствуют такие преступления, как убийство, разбой. Есть единичные факты изнасилований, причинения тяжких телесных повреждений. Говоря о портрете несовершеннолетних преступников, то в основном это школьники (более 51%) и учащиеся колледжей (45%). Причем это дети, которые воспитываются в благополучных, полных семьях. Очень малый процент детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, либо из многодетных семей. По итогам 10 месяцев 2022 года снижения подростковой преступности смогли достичь в Ветке, Мозыре, Рогачеве и Железнодорожном и Советском районах Гомеля.