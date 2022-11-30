Телеканал Мозырь
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Каких подростковых преступлений стало больше в Гомельской области. Информацию озвучили на коллегии главного управления образования Гомельского облисполкома
Рубрика:
Футбольное обозрение
Футбольное обозрение 30.11.2022
30 ноября 2022, 20:39
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Каких подростковых преступлений стало больше в Гомельской области. Информацию озвучили на коллегии главного управления образования Гомельского облисполкома
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