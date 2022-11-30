Одни со снегом борются, например, коммунальщики, другие его с нетерпением ждут. Чем больше, тем лучше. Как вы догадались, речь идет о любителях зимних видов спорта и о сотрудниках горно-лыжного комплекса. А еще они вместе с нетерпением ждут минусовых температур. Когда стартует очередной зимний сезон? И какие услуги предложит спорткомплекс своим гостям?

Когда начнет работать горнолыжный комплекс? Этот вопрос волнует многих любителей активного отдыха. Ждать больших снегопадов на горнолыжном не будут. Настоящую зиму на склоне уже несколько лет делают сами. Но для этого нужны определенные условия. Для запуска системы искусственного оснеживания склона необходим мороз до минус 7 градусов, который будет держаться несколько суток. Тогда за три-пять дней спуск будет готов к приему первых катающихся. За пару дней заливается и каток. Синоптики обещают, что необходимый прогноз будет в первой половине декабря. На горнолыжной базе готовы работать и днем, и ночью, чтобы порадовать мозырян. В прошлом году горнолыжный сезон начался только 25 декабря, в будни комплекс принимал около ста человек. В выходные более трехсот. Следите за погодой и новостями, ведь совсем скоро сезон лыж, ватрушек, коньков и хорошего настроения должен быть открыт.