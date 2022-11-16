Итоги аграрного года-2022 подвели в совхоз-комбинате «Заря»

На областных «Дожинках-2022» чаще всего звучал Мозырский район. А представители совхоз-комбината «Заря» чаще других поднимались на сцену под аплодисменты коллег со всей области. И это уже закономерность. В канун профессионального праздника в коллективе подвели итоги аграрного года. В 2022-м «Заря» отправила в закрома без малого 40500 тонн зерна, это практически 2/3 от объема всего района. И хотя климатически год вновь стал настоящим испытанием на прочность, свой экзамен аграрии «Зари» сдали! Помогли многолетний опыт и тщательно выверенный рецепт успеха – тщательная обработка почвы, подкормки, подбор культур, ставка на засухоустойчивые сорта. Но главное – лучшая техника и чуткие бережные человеческие руки.

Своим трудом аграрии «Зари» во многом обеспечивают работу отрасли животноводства. 40 тысяч тонн готового силоса, 7800 тонн сенажа и 1200 тонн сена. Все вместе – это прочная кормовая база. Награды хлеборобам вручал лично директор Олег Слинько и его заместители. Лучших отметили и районный профсоюз.

Из года в год труженики «Зари» получают высокую оценку своей деятельности. Список передовиков этого предприятия всегда внушительный. Но негласное правило местных работников – работать не за награды, а ради удовольствия и с душой.