Мозырщину посетила делегация Республики Башкортостан

Мозырщину с официальным визитом посетила делегация Республики Башкортостан. В ее составе – представители правительства и деловых кругов. Цель посещения – укрепление деловых контактов. Это — ответный визит. В середине октября наша делегация побывала в Башкирии. Тогда были озвучены планы развития партнерства между Мозырским машиностроительным заводом и предприятием «Матрикс Универсал». Сегодня, при посещении мозырского предприятия, гости познакомились с опытом мозырян в развитии машиностроения, осмотрели образцы сельхозтехники.

На башкирских полях уже работают два опытных образца гусеничных тракторов, произведенных в Беларуси. Планируется, что в 2023 году их количество увеличится до 100. Мозырский машиностроительный завод уже получил первый заказ на 30 единиц техники. Интерес у главы аграрного ведомства Башкирии вызвало и посещение комплекса экспериментальной базы «Криничная». Директор эксбазы Николай Рубаха лично провел экскурсию по территории молочно-товарной фермы. Мозырянам есть, чем гордиться: даже в непростые времена сельхозпредприятия развиваются и получают прибыль. Эксбаза «Криничная» продолжает оставаться лидером Гомельщины по производству молока. Все возможные точки сотрудничества обсудили на дальнейших переговорах в Гомеле.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ