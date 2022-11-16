В Мозыре задержали мужчину, который подозревается в интимной связи с несовершеннолетними

В рамках комплекса оперативно-профилактических мероприятий МВД по противодействию преступлениям против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних, оперативники наркоконтроля задержали 39-летнего мозырянина. Он подозревается в интимной переписке и развратных действиях в отношении заведомо несовершеннолетних.

Установлено, что мужчина за деньги пригласил двух 14ти летних подруг в лесополосу, где и совершил развратные действия. Позже он заплатил одной из них за серию интимных фотографий. После того, как мужчина снова позвал девочек в лес и получил отказ, он распространил снимки среди их знакомых. Также фигурант вел переписку интимного содержания с другими несовершеннолетними. На данный момент известно о 13ти потерпевших.

Следователями возбуждены уголовные дела за изготовление и распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего, развратные действия в отношении лица, заведомо не достигшего 16ти летнего возраста, побуждение к действиям сексуального характера, вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления. На данный момент мужчина арестован.