Горячее время у сферы торговли. Сегодня завершается прием перечней товаров на согласование. И продолжают работать мониторинговые группы

Мониторинговые группы Гомельской области за минувшую неделю обследовали почти 3 тысячи объектов. Внимание – на изменение цен и ценообразование, сообщает телеграм-канал «Гомельщина официально». Всего по области установлено 3 факта нарушения норм Директивы №10. За весь период мониторинга -14. Отмечается снижение активности по обращениям на «горячие линии». В настоящее время идет согласование перечней товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте. Такие перечни должны быть утверждены и согласованы в более чем 12,5 тысячах объектов.