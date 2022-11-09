Очередной жертвой кибермошенников стал житель Мозыря. Парень оформил кредиты на 17 тысяч рублей, якобы помогая поймать преступников

Мозырянин хотел помочь «поймать преступников» и оформил кредиты в нескольких банках на крупные суммы. В середине сентября мужчине в мессенджере позвонил неизвестный, представился сотрудником милиции. И убедил оказать помощь якобы в поимке мошенников. Для этого нужно было оформить на себя кредиты и перевести деньги на указанные счета. После переводов собеседник перестал выходить на связь. Таким образом 26-летний парень потерял больше 17 тысяч рублей! Заподозрив, что его обманули, обратился с заявлением в милицию. К сожалению, история далеко не нова! О подобных случаях регулярно сообщают в новостных сводках. Но доверчивые люди продолжают дарить свои деньги аферистам. В Мозырском РОВД напоминают об осторожности и внимательном отношении к подобным звонкам! Если с вами связался якобы «представитель банка», милиции, Следственного комитета и других силовых структур, уточните личные данные собеседника. А затем… просто положите трубку! И сразу звоните на номер 102.