Прием граждан и юридических лиц 14 ноября проведет Назаренко Валентина Алексеевна – Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

14 ноября 2022 года с 10.00 до 12.00 в общественной приемной Мозырской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь», расположенной по адресу: г. Мозырь, ул. Советская, 160, кабинет № 101, прием граждан и юридических лиц проведет Назаренко Валентина Алексеевна – Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Предварительная запись на прием с 8.30 до 10.00 14 ноября 2022 года по телефону 30-01-76.