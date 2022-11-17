Акцию «Фликер – супер! Фликер – класс! Защитить поможет нас!» организовали мозырские госавтоинспекторы

Сумерки, служебный автомобиль ГАИ с работающей светосигнальной установкой, человек в служебной форме и столпотворение ребят. В среду вечером эта суета интересовала многих, кто проходил мимо 7ой школы. Как оказалось, сотрудники ГАИ проводили со школьниками информационную встречу. А все для того, чтобы в очередной раз напомнить: наступает период, когда каждый участник дорожного движения должен себя обозначать световозвращающими элементами. Учащиеся 7ой школы старшего инспектора ГАИ удивили. Эти ребята оказались настоящими знатоками правил дорожного движения. После встречи ребятам традиционно вручили фликеры. Подобные мероприятия мозырская госавтоинспекция совместно с активистами «Белой Руси» проводит ежегодно. Во вторник они посетили учебные заведения двух сельских населенных пунктов. Побывали в Махновичах и Мелешковичах. Многолетняя профилактика госавтоинспекции принесла свои плоды: что такое фликер и почему так важно его носить, знает каждый школьник. Акцию «Фликер – супер! Фликер – класс! Защитить поможет нас!» сотрудники госавтоинспекции проведут во всех школах города и района.

Екатерина Горбачева, Вячеслав Приписнов. ТКМ