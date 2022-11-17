Помощник Президента – инспектор по Гомельской области Сергей Бартош встретился с трудовым коллективом совхоз-комбината «Заря»

Единый День информирования – это традиционная форма работы, когда парламентарии, представители администрации, депутаты, приезжают в трудовые коллективы, чтобы пообщаться. Напрямую, рассказать о том, чем живет регион, и в целом, страна, а еще получить обратную связь в виде интересующих вопросов и проблемных моментов, которые озвучивают участники такого рода мероприятий. В этот раз единый день информирования проходил на базе совхоз-комбината «Заря». К работникам ведущего сельхозпредприятия Мозырщины приехал помощник Президента – инспектор по Гомельской области Сергей Бартош, который в своем общении вышел за рамки республики: международная обстановка, геополитика, экономическая ситуация. Что касается внутри белорусских вопросов, то одна из актуальных тем – контроль за ценообразованием и регулирование цен.

Основная тема нынешнего Дня информирования –«Жилищно-коммунальное хозяйство, перспективы его развития». Председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко подчеркнула, ЖКХ расшифровывается как «живи как хозяин», и только в такой интерпретации будет порядок. Елена Федоровна рассказала, куда идут налоги, выделенные из районного бюджета на сферу ЖКМ: это замена теплосетей, реализация программ «Комфортное жилье и благоприятная среда» и «Чистая вода», благоустройство, озеленение и многое другое. А также о планах расширить дорогу к Мозырской промзоне и сделать ее четырехполосной.

После участия в Едином дне информирования помощник Президента – инспектор по Гомельской области Сергей Бартош, посетил Мозырский машиностроительный завод и посмотрел процесс производства гусеничных тракторов. Уже заключены контракты на поставку этой маневренной сельхозтехники в Башкортоста́н.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ