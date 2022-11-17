Накануне Дня работников АПК подвели итоги сельскохозяйственного года

Итоги сельскохозяйственного года подвели сегодня в Мозырском районе. В Городском Дворце культуры прошла церемония чествования передовиков аграрного сектора и агропромышленного комплекса. Поздравления с профессиональным праздником и заслуженные награды за нелегкий труд принимали победители районных соревнований. Прозвучали имена лучших на уборке урожая и на уборке кукурузы. Имена тех, кто достиг наивысших показателей в производстве животноводческой продукции. Имена тех, кто обеспечивает бесперебойную работу сельскохозяйственной техники. В числе главных героев торжества – руководители и работники предприятий перерабатывающей промышленности. В их честь – цветы, награды, творческие подарки и самые бурные аплодисменты! Большой репортаж с праздничного мероприятия смотрите в выпуске новостей на телеканале «Мозырь» в пятницу, 18 ноября.