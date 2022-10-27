Знатный урожай картофеля собрали в экс-базе «Криничная»

Если кукурузу называют «царицей полей», то картошка – «королева в мундирах». Белорусы ценят и любят корнеплод. В этом году картофель уродил у многих. Довольны урожаем и в экс-базе «Криничная». Средняя урожайность – 320 центнеров с гектара.

Из-за него происходили войны, его цветы преподносили королевам, он спасал от голода миллионы людей. Речь идет о втором хлебе белорусов – картофеле. Стратегическую культуру в Мозырском районе весьма ценят. Только экс-база «Криничная» под картошку выделила 90 га. Уборка завершена, результатом весьма довольны. Всего с полей вывезли 2 750 тонн. Средняя урожайность 320 центнеров с гектара. Кстати, убирали новой машиной, купили в этом году. Она отлично зарекомендовала себя в поле, убирает чисто. Производитель «Лидагропроммаш». Механизатор Григорий Переходский хвалит и урожай, и технику. Такую картошку и убирать приятно. Комбайн активно зачерпывает борозды, где и прячется «королева в мундире». Землю стряхнули, а картошка по ленте катится в бункер. Один механизатор за всем не уследит, работает с двумя помощниками. Их задача – чтобы в бункер урожай попал без камней и ботвы. Десяток минут — и готово, бункер полон.

Сейчас весь урожай уже вывезли с полей на склады. Здесь его отсортируют. Ни один клубень пропасть не должен. Часть пойдет зимовать в хранилища, часть на семена, на корм скоту, на переработку, по 400 кг выдадут работникам. В общем, «Скарб», «Вектор», «Першацвет», «Лель», «Манифест» (сорта отечественной селекции) уродили на славу… и на продажу. Продукцию экс-базы «Криничная» можно приобрести и на сельхозярмарках выходного дня, и обратившись непосредственно на предприятие по телефону 8 -033-6166117. Цена – одна из самых низких в регионе – 55 копеек за кило отборного агро-гастрономического вкуса.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ