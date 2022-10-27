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Рубрика: Новости

Итоги социально-экономического развития Мозырского района за январь- сентябрь подвели на очередном заседании исполкома

27 октября 2022, 18:44

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