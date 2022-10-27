Команда 14 школы одержала победу в областном слете юных друзей милиции

Мозырские школьники одержали победу в областном слете юных друзей милиции. Всего в соревнованиях участвовали почти 200 учащихся учреждений общего среднего образования в возрасте 13-15 лет.

Победная копилка средней школы № 14 пополнилась еще одним кубком. Ребята из команды юных друзей милиции «Фемида» привезли эту награду с областного слета – первое место среди учреждений общего среднего образования Гомельщины. Это достижение – не случайность, а закономерность, оценка заслуг. Команду подростков готовил целый коллектив педагогов. Кто-то делал поставку визитной карточки, кто-то обучал правовой грамотности, кто-то снимал тематический ролик. Каждый внес свою лепту.

Жюри оценивало творчество, знания, а еще строевую и спортивную подготовку, стрельбу из пневматики и приемы рукопашного боя. За эту часть отвечал офицер запаса, ныне руководитель по военно-патриотическому воспитанию средней школы № 14 Михаил Бердник.

Юные друзья милиции – это не просто участники разного рода соревнований, это агитаторы законопослушного поведения. Причем не только среди ровесников. Ребята выходят за рамки своей школы на улицы микрорайона. Каждый год команда юных друзей милиции обновляется в плане участников, каждый привносит свою харизму и креатив. На достигнутом ребята и их педагоги не останавливаются, в разработке новые акции.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ