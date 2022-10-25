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Рубрика: Новости

Знаменательное событие произошло в жизни Мозырского нефтеперерабатывающего завода. На предприятии скоро появится новая награда для сотрудников

25 октября 2022, 17:16

Генеральный директор Мозырского нефтеперерабатывающего завода Виталий Павлов утвердил эскиз заводской награды «Почетный работник ОАО «Мозырский НПЗ». Этот нагрудный знак будут вручать за особо важные заслуги и значительный личный вклад в развитие предприятия. Кандидаты на получение награды должны иметь стаж работы на предприятии не менее 15-ти лет и быть награжденными Почетной грамотой Мозырского НПЗ. Вручать награду будут во время празднования Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, Дня рождения завода и к юбилейным датам особо отличившихся заводчан. Напомним, ежегодно, на протяжении более 15 лет, работникам Мозырского НПЗ вручают наивысшую отраслевую награду «Ганаровы нафтавік». Всего на предприятии 72 обладателя этого почетного знака.

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