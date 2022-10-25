Знаменательное событие произошло в жизни Мозырского нефтеперерабатывающего завода. На предприятии скоро появится новая награда для сотрудников

Генеральный директор Мозырского нефтеперерабатывающего завода Виталий Павлов утвердил эскиз заводской награды «Почетный работник ОАО «Мозырский НПЗ». Этот нагрудный знак будут вручать за особо важные заслуги и значительный личный вклад в развитие предприятия. Кандидаты на получение награды должны иметь стаж работы на предприятии не менее 15-ти лет и быть награжденными Почетной грамотой Мозырского НПЗ. Вручать награду будут во время празднования Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, Дня рождения завода и к юбилейным датам особо отличившихся заводчан. Напомним, ежегодно, на протяжении более 15 лет, работникам Мозырского НПЗ вручают наивысшую отраслевую награду «Ганаровы нафтавік». Всего на предприятии 72 обладателя этого почетного знака.