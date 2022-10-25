Безработные мозыряне могут получить субсидию от государства на организацию собственного бизнеса. В том числе, в сфере агроэкотуризма или ремесленничества

Открыть свой бизнес в сфере агроэкотуризма или заняться ремесленничеством при поддержке государства. Безработные мозыряне могут получить субсидию на организацию предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности. Для горожан размер субсидии составляет 11 бюджетов прожиточного минимума или 3 613 рублей 50 копеек. Для сельских жителей – 15 БПМ или 4 927 рублей 50 копеек. Средства можно потратить на покупку оборудования, инструментов, машин и механизмов по безналичному расчету. Обязательное условие – оставаться предпринимателем не менее года с момента регистрации соответствующих документов. За дополнительной информацией можно обращаться по адресу:г. Мозырь, ул. Советская, 114, каб. №5, 2, тел. 24-78-13, 25-13-72. Режим работы: с 8.30 до 17.30 ежедневно. С 13.00 до 14.00 перерыв на обед. Суббота, воскресенье – выходные.