В начале ноября нас ждут небольшие каникулы

7 ноября, который в 2022 году выпадает на понедельник, это традиционно выходной день. В связи с этим белорусов ожидают длинные выходные – с 5 по 7 ноября включительно. В Министерстве труда и социальной защиты уточнили, что расчетная норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе в ноябре составит: для 5-дневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 168 часов; для 6-дневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 167 часов.