Автопарк скорой помощи в Мозыре пополнили сразу четыре автомобиля

Доступная медицина в каждом регионе страны. Автопарк станции скорой и неотложной медицинской помощи в Мозыре пополнили сразу четыре автомобиля.

Автопарк службы скорой медпомощи Гомельской области в этом году пополнится на 23 машины. Четыре из них уже прибыли в Мозырь. Техника предназначена, в том числе, для интенсивной терапии и обслуживания сельских жителей.

Внутри нового реанимобиля стандартный набор – носилки, кресла, кислородные точки. Оснащен он и всем необходимым для экстренного реагирования.

Обновление автопарка позволит мозырским врачам еще более оперативно и качественно оказывать медицинскую помощь своим пациентам.

А новый «Пульмоэкспресс» в ближайшие дни отправится путешествовать по агрогородкам и отдаленным деревням Мозырщины. Проверить, здоровы ли его легкие, сможет каждый житель района. Техника – самая современная, только недавно сошла с конвейера.

Рядовые вызовы, ковидные бригады, неотложные обращения. Бригады «скорой» в работе круглосуточно. Сделать оказание медпомощи в каждом регионе доступнее – особая социальная миссия. Которую на Гомельщине обещают поддерживать и в будущем.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ