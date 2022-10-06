Засор в канализации – потоп в подвале. Кто виноват и что делать?

У жильцов дома №17 по улице Нежнова сформировался свой особый обряд. Несколько раз в месяц они звонят в ЖЭУ с просьбой почистить канализационную трубу. Именно из-за ее засоров часто происходят затопления в подвале. По их словам, коммунальники подолгу игнорируют просьбы, приезжают через несколько дней или же вовсе не берут трубку. Последний такой случай произошел совсем недавно. Жильцы из-за очередного потопа вновь набрали знакомый номер ЖЭУ. Приехал один рабочий. Но, так и не решив проблему, уехал, сославшись на плохое самочувствие. «Конечно, такой запах долго не стерпишь», — говорят пострадавшие. Веру Павловну как никого другого беспокоит эта проблема. Квартира женщины находится на первом этаже. В этом месяце коммунальную службу она вызывала уже несколько раз. В ЖЭУ ситуацию также прокомментировали. По их мнению, забитые трубы – ответственность жильцов. Ведь при их осмотре находили картофельные очистки, тряпки и даже кусок арбуза. А чаще всего обращения о потопе поступают в период осенних заготовок. Коммунальная служба решила бороться с проблемой профилактическими беседами, собраниями, а также информационными листовками. Незадолго до прибытия телеканала работа по очистке подвала ускорилась. Место прошлого потопа убрали, трубы под теплоизоляцией спрятали. Справедливости ради, коммунальники пообещали пригнать промывочную машину, чтобы устранить засор. Однако жильцы к этому относятся с подозрением. Промывка труб проблему не решает, через некоторое время происходит очередное затопление.

Как решится данная проблема, пока не известно. Начальник ЖЭУ внимательно выслушал жильцов, те, в свою очередь, еще раз изложили свою проблему. Предложили и решение. Заменить часть канализационной трубы на выходе в колодец. Коммунальники пообещали досконально разобраться.

Екатерина Горбачева, Юрий Горобец. ТКМ