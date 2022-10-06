На улице Котловца горел автомобиль. Рассматриваемая версия причины пожара – поджог

05 октября в 20-36 поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля. ВАЗ-2106, 1983 года выпуска горел на улице Котловца. В результате пожара автомобиль полностью уничтожен. Пострадавших нет. Хозяин устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – поджог. Это второй случай возгорания авто за неполную неделю. Напомним, 2 октября в 20-38 поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля по ул. Полесской. В результате пожара были повреждены моторный отсек, кузов и салон автомобиля «Renault Espace», 2000 г.в. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины пожара – короткое замыкание электропроводки.