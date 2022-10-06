Сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Можно ли одновременно прививаться от гриппа и COVID-19?

Вирусы гриппа могут вызывать ежегодные эпидемические подъемы заболеваемости. Вирус гриппа угнетает и ослабляет иммунную систему, что дает другим инфекционным возбудителям возможность присоединиться. Самый высокоэффективный способ предотвращения заболевания — вакцинация. Она способствует снижению числа заболевших другими ОРИ среди привитых на 25–30 % и обеспечивает предупреждение тяжелых, осложненных форм гриппа. Ее принцип — создать иммунологическую память к возбудителю инфекции, защищающую организм при последующей встрече с ним за счет мобилизации факторов иммунной защиты. Такой же принцип и у вакцины от ковида. Ежегодно в состав вакцин от гриппа включают эпидемически актуальные штаммы вируса. После прививки иммунитет формируется уже через 7–14 дней после вакцинации и будет работать в течение 6–12 месяцев. В настоящее время идет вакцинация и от ковида. Если есть желание привиться и от того и от другого, по мнению специалистов допускается применять вакцины против гриппа и COVID-19 (кроме живых вакцин) в один день. Либо нужно выдержать минимальный интервал (2 недели) между ними, то есть дождаться, когда сформируется иммунитет к одному из заболеваний.