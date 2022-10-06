Продолжается сбор средств на лечение Лизы Теребовец. Маленькой мозырянке требуется самое дорогое лекарство в мире

Дать шанс на жизнь Лизе Теребовец! Волонтеры продолжают собирать средства на лечение маленькой мозырянки, которой год назад поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия». Для того, чтобы девочка могла жить, ей необходимо самое дорогое лекарство в мире. Одна спасительная инъекция «Золгензма» стоит около 2 миллионов долларов. Но она может полностью остановить течение болезни! Волонтеры совместно с местным благотворительным фондом «Объединяя сердца» продолжают сбор. В нем уже приняли участие коллективы предприятий и организаций Мозыря и большое количество жителей не только нашего города, но и Беларуси. К сожалению, необходимая сумма – огромна. Поэтому сбор не останавливается ни на один день! Если у вас есть желание и возможность помочь семье Теребовец и спасти жизнь маленькой Лизы – реквизиты на ваших экранах.