Осторожно, туман!

С наступлением осени туманных дней становится больше. Соответственно, увеличивается количество автомобильных аварий, которые происходят в условиях плохой видимости. Госавтоинспекторы призывают водителей быть предельно внимательными во время движения, а пешеходам советуют стать заметнее.

По статистике, более трети самых серьезных автомобильных аварий происходит именно в условиях резкого ухудшения видимости. Автомобилистам необходимо быть более осторожными и внимательными. Водителям с недостаточным опытом управления транспортными средствами лучше отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам стать заметнее, надев яркую одежду и обозначив себя фликером. Во время движения держите увеличенную дистанцию, соблюдайте пониженную скорость, следите за боковым интервалом, не забудьте включить «противотуманки», избегайте резких маневров. Спешить не стоит и пешим участникам дорожного движения. Будьте вдвойне внимательны при переходе дороги. В Мозыре в ночные часы с 7-го на 8-е октября ожидается сильный туман. Поэтому настоятельно рекомендуем прислушаться к советам.