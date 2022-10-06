Большая сельскохозяйственная ярмарка пройдет на площади Ленина 15 октября. Свои товары по привлекательным ценам мозырянам и гостям города представят более 35-ти производителей

Масштабный осенний базар развернется на площади Ленина в субботу, 15 октября. Больше 35-ти производителей представят свою продукцию для запасливых хозяев. На сельскохозяйственной ярмарке можно будет выбрать овощи и фрукты на любой вкус: морковь и свёклу, лук обычный репчатый, лук красный и белый, перец болгарский и перец острый, баклажаны и томаты, капусту, яблоки, груши, виноград. Конечно же, в широком ассортименте – картофель разных сортов. Некоторые продавцы предлагают даже доставку на дом. Кроме того, на ярмарку, уже традиционно, приглашают садоводческие центры. Для владельцев приусадебных участков – отличный выбор саженцев и рассады многолетних цветов. Привозят на ярмарку рыбу, мед и непродовольственные товары. На осенней ярмарке весь товар предлагают с минимальной торговой наценкой.