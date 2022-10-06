50 900 квадратных метров жилья должны ввести мозырские коммунальники после капитального ремонта в 2022 году. По итогам 9 месяцев работы выполнены на 75%.

Годовой план капремонта жилых домов в Мозыре выполнен почти на 75%. Задание на год для коммунальных служб – ввод общей площади квартир после капитального ремонта 50 900 квадратных метров. По итогам 9-ти месяцев в эксплуатацию должны быть введено 37 800 квадратов. Напомним, Капитальный ремонт в регионе выполняется по государственной программе «Комфортное жилье и благоприятная среда». Продолжаются и работы по замене лифтов в жилых домах. План на текущий год – 50 единиц. Уже установлено 34 лифта, в настоящее время ведут работы по установке еще 5-ти. Выполняются они собственными силами предприятия Мозырский райжилкомхоз.