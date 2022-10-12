Выездной семинар «День сельсовета» принимали в Осовце и близлежащих населенных пунктах. Его участники ознакомились с деятельностью некоторых организаций и учреждений, расположенных на подведомственной территории.

День сельского совета – это отличная возможность на месте убедится, что район развивается и не стоит на месте. А если брать пример Осовецкого сельсовета, на базе которого проходил выездной семинар, самого отдаленного от Мозыря, то это еще и возможность познакомиться с новыми населенными пунктами. В 2021 году в его состав вошли пять деревень Петриковского района, так называемые заречные земли.

В этот день участников семинара действительно по-хорошему удивляли. Первый пункт – обновленное лесничество. В его реконструкцию Мозырским опытным лесхозом вложено 1 миллион 300 тысяч белорусских рублей. Справляться с поставленными задачами помогают современные системы видеонаблюдения и парк спецтехники. Здание лесничества в Осовце теперь трудно не заметить. Впрочем, как и усадьбу Бычковского в соседних Шестовичах. Два современных особняка соседствуют со старой родительской хатой. Россиянин с белорусскими корнями деньги вкладывает в малую Родину. Ремонт премиум-класса, элитная мебель, все тщательно продуманно. Анатолий Андреевич говорит, делал с душой. Рассчитывает, те, кто любит комфорт и роскошь на фоне сельской тишины, обязательно через пару лет оценят его вложения. А вот старания учеников Осовецкой школы можно было оценить уже сейчас. Вы знали, что на территории Мозырского района есть ДОТ? Обязательно побывайте! Размеры, масштаб впечатляют даже в таком, полуразрушенном виде. Ориентир – за деревней Шестовичи. В районе ДОТа подрастающее поколение разбило партизанский лагерь. Тут и каша, и привал под гармошку, и перевязка раненных, и радость Победы. Получился праздник, который объединил поколения.

Со стороны местной администрации к Осовцу самое пристальное внимание и внимание комплексное – аналитика ситуации, последующая выработка конкретных решений и реализация их на практике. Задача выездного семинара не только проконтролировать, но и, по возможности, оказать поддержку.

Программа семинара была насыщенная. Посетили начальную школу, православный храм, сельский клуб деревни Велавск. А на пленарном заседание обсудили общественную безопасность, качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг, торговлю.

