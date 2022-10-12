Неделя нулевого травматизма. О безопасности на рабочих местах говорили в физкультурно-оздоровительном комплексе «Полесье-Арена»

На Мозырщине продолжаются мероприятия в рамках Недели нулевого травматизма. Сегодня о безопасности на рабочих местах подробно говорили в физкультурно-оздоровительном комплексе «Полесье-Арена».

Коллектив физкультурно-оздоровительного комплекса «Полесье-Арена» принимал нестандартное мероприятие. Для них – работников спорткомплекса всех уровней, — выступили представители энергонадзора, МЧС и милиции. Семинар-учебу организовали в рамках Недели нулевого травматизма, которая проходит на Мозырщине с 10 по 16 октября.

Личная халатность и недисциплинированность – основная причина получения травм или гибели на производстве. Среди типичных нарушений – игнорирование средств индивидуальной защиты, нарушение правил электробезопасности, недостатки при проведении инструктажей, стажировки и проверки знаний работников. Много усилий направляется на противопожарную безопасность и защиту от чрезвычайных ситуаций.

Вот уже 18 лет в Беларуси действует Директива Президента №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины». Работа по реализации ее требований в регионе проводится на постоянной основе. Но специалисты всех служб не устают напоминать: каждый работник должен осознавать, его жизнь в первую очередь зависит от него самого.