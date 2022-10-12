Спешите за покупками! Ярмарка «Мой дом» проходит в Мозыре!

Долгожданная ярмарка «Мой дом» пришла в Мозырь. Торговые палатки раскинулись около центра циркового искусства «Арена». Разнообразную продукцию представили и ремесленники, и индивидуальные предприниматели.

Ярмарка «Мой дом» спустя 7 лет снова вернулась в Мозырь. Торговые палатки развернулись у центра циркового искусства «Арена». Товары представляют ремесленники, индивидуальные предприниматели сельхозпроизводители. На ярмарочных рядах – большой выбор товаров. Покупатели уходят с пушистыми варежками, вязаными платками и теплыми жилетами, а кто-то с рыбной продукцией и консервами. Большим спросом пользуются торговые точки с обувью, головными уборами и сумками от зарубежных и отечественных производителей. Популярны среди покупателей торговые точки с постельным бельем и различными мелочами для дома.

Нельзя пройти и мимо ряда с ароматными специями, сладостями и различными сортами, чая: от черного с облепихой до «божественного». Интересный ассортимент у агрофермы «Пан Гарбуз»: травяные сборы, фруктово-ягодные конфеты, сухое варенье. В наличии на ярмарке – ароматный свежий мед нескольких видов.

Торговые места также есть и внутри центра циркового искусства. Вот торговые точки с парфюмерно-косметической продукцией из натуральных ингредиентов, здесь же – алтайские травы и фиточай. Кто-то примеряет новые очки, а кто-то закупается семенами овощей и цветов. Представлена и женская одежда белорусского производства – юбки, блузки, брюки. Каждый может обновить гардероб, причем – по приятным ценам.

Ярмарка «Мой дом» в центре циркового искусства «Арена» продлится до 14 октября. В среду и четверг работают с 10 до 19 часов. В пятницу с 10 до 15 часов. Обязательно приходите за покупками!