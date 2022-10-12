Мозырянка воспользовалась моментом и сняла с банковской карты пенсионера деньги. Но закончилось все возбуждением уголовного дела

Эта история начиналась вполне позитивно. Пенсионер отдыхал на лавочке возле дома, к нему подсела незнакомая женщина, завязался приятный разговор. Продолжить решили дома у мужчины. Конечно, за столом и со спиртным. Спустя время женщина ушла, но позже – вернулась. Как оказалось, успела заметить банковскую карту и листик с пин-кодом, одолжила ее, сняла деньги и вернула на место. Пропажу 500 рублей пенсионер заметил через пару дней. Даму нашли и задержали. В отношении 46-летней мозырянки следователи возбудили уголовное дело.