14 октября нотариусы бесплатно проконсультируют многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов

Участие в республиканской акции ко Дню матери примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро Гомельской области. 14 октября бесплатную консультацию смогут получить многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. В том числе, можно получить ответы на вопросы оформления наследственных прав, составления завещаний, отчуждения недвижимости и иные. Главная цель акции — правовое просвещение населения и обеспечение защиты прав. Время работы ближайшей нотариальной конторы можно найти на сайте Белорусской нотариальной палаты.