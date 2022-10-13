13 октября прямые линии проведут специалисты Комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома

13 октября, в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню матери, прямые линии проведут специалисты Комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского областного исполнительного комитета:

Заместитель председателя комитета Андрей Николаевич ФЕДОРОВИЧ с 09.00 до 10.00 ответит по телефону 8(0232) 50-93-64 на вопросы социального обслуживания семей, воспитывающих детей.

Заместитель начальника управления социальной поддержки населения Вера Ивановна АГЕЕВА с 10.00 до 11.00 ответит по телефону 50-91-73 на вопросы предоставления государственной адресной социальной помощи семьям, воспитывающим детей.

Главный специалист управления социальной поддержки населения Анна Геннадиевна ЧЕРНЫШОВА с 11.00 до 12.00 ответит по телефону 50-93-46 на вопросы назначения и досрочного использования семейного капитала, выдачи удостоверения многодетной семье.

Начальник управления пенсионного обеспечения Наталья Ивановна МУСТАФИНА с 12.00 до 13.00 ответит по телефону 50-93-21 на вопросы назначения государственных пособий семьям, воспитывающим детей.