«Открытый диалог» со старшеклассниками прошел в 11-й школе. Главный спикер – председатель Мозырской районной организации БРСМ

О брендовых проектах Белорусского республиканского союза молодежи говорили в 11-й школе в рамках «Открытого диалога». Со старшеклассниками встретилась лидер молодежного движения Мозырщины Валентина Науменко. 11-я школа – одна из самых крупных в районе. И количество членов молодежной организации здесь соответствующее. Ребята активно принимают участие в волонтерских проектах БРСМ. Таких, как «В школу в добрым сердцем» и «Чудеса на Рождество». У каждого сегодня есть возможность предложить инновационный проект для конкурса «100 идей для Беларуси», стать «Волонтером года» или поработать в молодежном студотряде. Главное условие – вступить в ряды БРСМ. Сделать это можно с 14-ти лет.