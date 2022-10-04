В октябре начнется репетиционное тестирование

Репетиционное тестирование будет проводиться по 15 учебным предметам за курс общего среднего образования для подготовки к централизованному тестированию 2023 года. Пробное тестирование включает три этапа: первый будет проходить с октября по декабрь, второй – с января по февраль, и третий – с марта по апрель. Перечень учреждений образования, на базе которых можно пройти репетиционное тестирование, будет размещен на сайте Республиканского института контроля знаний. Каждый пункт тестирования определит свой график проведения и количество участников. Вся актуальная информация будет размещена в личном кабинете участника тестирования на сайте института контроля знаний.